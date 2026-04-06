6日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数963、値下がり銘柄数423と、値上がりが優勢だった。 個別ではケイティケイが一時ストップ高と値を飛ばした。Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、アルバイトタイムス、ベクターホールディングス、カネ美食品、日本マクドナルドホールディングスなど43銘柄は年初来高値を更新。ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングス、巴