焼きサケを冷凍保存するコツについて、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…解凍後もふっくら！」これが焼きサケを上手に冷凍保存する方法です！ニチレイフーズは「お弁当や『あと一品ほしい』というとき、作っておくと便利なのが『冷凍焼きサケ』です」と投稿。手順について、次のように紹介しています。【焼きサケを冷凍