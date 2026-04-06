4月は入学シーズンです。子どもの進学に伴い、親族から入学祝いをもらった経験がある人は多いと思います。もらったお金をそのまま貯金する人が多いようですが、物価上昇が続く現在、まとまった現金を何となく普通預金に入れたまま放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか。10年後を見据えて、手元の資金を賢く運用する方法について、テレビ番組への出演経験が豊富なファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞き