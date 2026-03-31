【モデルプレス＝2026/03/31】女優の菅井友香が3月31日、都内で開催されたドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」記者会見に入山法子、稲葉友、山本夕月、チーフ監督を務める沢村一樹とともに出席。新年度に挑戦したいことを明かした。【写真】菅井友香を絶賛した58歳大物俳優◆沢村一樹がチーフ監督「水曜日、私の夫に抱かれてください」本作は、妻からの依頼で“公認不倫”を言われるがままに続ける蓉子と、本心の見え