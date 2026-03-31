10年前の熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」が感謝を伝える最後の旅は、3月31日に八代港に入港し、一般公開されています。 【写真を見る】九州新幹線「つばめ」海で会えた！熊本地震の被災車両が九州を巡る旅 八代港から鹿児島へ出発 ゆっくりと八代港に接岸した九州新幹線「つばめ」は塗装をし直して美しい姿を取り戻しました。 熊本地震の発生から10年の復興のシンボルとして熊本、鹿児島、長崎、福岡を巡ります。 3