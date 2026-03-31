自転車で、何気なくスマホで通話をしながら運転したり、画面でマップを見ながら運転をしたりするという人もいるのではないでしょうか。2026年4月1日から、16歳以上の人を対象に、これまで自動車やバイクに導入されていた「青切符（交通反則告知書）」制度が自転車にも導入されます。通話をしながらの運転や画面を注視しながら運転すると違反行為とみなされ、青切符が切られるとともに反則金が科される見込みです。そこで、佐藤み