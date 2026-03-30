太平洋興発＝急伸し２０１４年以来の高値圏に浮上。片倉コープアグリも大幅高となり、昨年来高値を連日で更新した。米国とイスラエルによるイランに対する軍事行動開始から１カ月あまりが経ち、中東紛争は収束の兆しがみえない状態となっている。２８日にはイエメンの武装組織でイランと親しいフーシ派がイスラエルを攻撃するなど、新たな局面入りとなるなかで、肥料の原料輸送が滞った状態が長期化するリスクが警戒