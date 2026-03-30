“ふーみん”の愛称で親しまれ1990年代に一世を風靡した俳優でタレントの細川ふみえ（54）が29日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）に出演。これまで隠してきた”恋”を明かした。【写真】「昔の写真かと思った」…反響が多数寄せられた細川ふみえの“変わらぬ美貌”細川はこの日、さとう珠緒と井上晴美とともにゲスト出演。大串ノリコ氏の手相占いを受けた。その中で大串氏は細