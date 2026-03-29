女優の片桐はいり（63）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。年下だけど“さん”付けで呼ぶ女優を明かした。この日は19年続いた番組の最終回。スタート時からナレーションを担当した女優の小林聡美のほか、女優の市川実日子とともに出演。互いにドラマや映画、舞台などで共演し、公私ともに親交がある。デビューについて話が及ぶ中、小林、市川がともに14歳でデビューしたことについて、片桐は「