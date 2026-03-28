メインレースには武幸四郎氏、藤田晋氏が出演新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、28日午後8時40分から、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開催される海外競馬「2026ドバイワールドカップデー」を無料中継すると決定した。ドバイのメイダン競馬場で行われるG1ドバイワールドカップ（ダート2000メートル）には、日本のフォーエバーヤング（牡5、矢作）が出走を予定している。「ABEMA」では日本馬が出走予定のレースをは