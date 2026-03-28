3月の代表ウィークで渡英し、スコットランド代表、イングランド代表と戦う日本代表。まずはハムデン・パークでスコットランドと相見えることになる。森保ジャパンが前日練習を行うなか、感動の再会があった。解説員として現地へ渡った元日本代表の中村俊輔氏と、スコットランド代表DFキーラン・ティアニーが約20年ぶりの再会を果たしたのだ。『THE Scottish Sun』などが伝えている。かつてセルティックの英雄であった中村氏から、