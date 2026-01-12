Image: ANA 飛行機好きの心をくすぐる、ANAとG-SHOCKのコラボモデルが登場しました。飛行機がテーマの時計って、子どもっぽいデザインか、パイロット御用達みたいなモデルの印象がありませんか。実は私、子どもと旅行に行った時に、何か記念になるものを買ってあげたいと思って飛行機モチーフのアイテムを探したのですが、あんまりピンとくるものに出会えず、諦めた経験があるんです。そのと