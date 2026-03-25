「乃木坂46」の長嶋凛桜（18）が22日深夜放送のテレビ東京「乃木坂工事中」（日曜深夜0・15）に出演。超進学校に合格が決まった瞬間の様子が公開され、スタジオが感動に包まれる場面があった。「今、話したい家族がいる」と題した企画で、長嶋の家族から「高校の合格発表」の動画が送られてきた。そこでは父が「たとえ何があったとしても、全てにおいて“あなたのため”になるから。全てが人生の糧になります」と伝える様子が