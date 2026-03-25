俳優の戸田恵梨香が占い師の細木数子さんを演じるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）の場面写真、キーアート、追加キャストが発表された。【画像】戸田恵梨香扮する…細木数子、TV局を闊歩するシーン本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里（伊