日清食品の「カップヌードル」の公式Xが3月20日、更新。カップヌードルをモチーフにした「耳当て」を紹介しています。【写真】うそだろ…？「カップヌードル」のとんでもないドアストッパー爆誕「うわっ！いらね！って」なるステッカーも投稿では、「頭の中から温まることができる耳当てを作りました」というコメントとともに、カップヌードルの麺が、男性の左耳から右耳を突き抜けたようなビジュアルの耳当ての写真も掲載