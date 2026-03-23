お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、コーデに華を添える大きめバレッタが主役の「仕込みサイドヘア」をご紹介します。短時間で可愛く仕上がるテクをお見逃しなく！ワザあり！仕込みサイドヘアお目立ちバレッタを主役にクラシカルな白ブラウスには、清楚なストレートヘアがお似あい。コーデに華を添える大きめバレッタは、パチ