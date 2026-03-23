ストレートヘアがより一層映える♡ 大きめバレッタが主役の【仕込みサイドヘア】の作り方

お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、コーデに華を添える大きめバレッタが主役の「仕込みサイドヘア」をご紹介します。短時間で可愛く仕上がるテクをお見逃しなく！

ワザあり！仕込みサイドヘア お目立ちバレッタを主役に クラシカルな白ブラウスには、清楚なストレートヘアがお似あい。コーデに華を添える大きめバレッタは、パチンととめるだけでも成立するけど、仕上がりがよりきれいに＆一日中くずれないための1テクを加えてみて。 Use it シンプルで上品なゴールドメタルのオーバル型クリップ。ビッグサイズがアクセントに。 ヘアクリップ 15,400円／ノウハウ ジュエリー

ヘアアレンジ手順 How to 耳かけヘアの仕込みに顔まわりの髪を結ぶ 髪全体をストレートアイロンなどで、あらかじめまっすぐに整えておく。右側の耳上〜ハチの髪を分けとり、タイトにまとめて耳上の位置で細ゴムを使って結ぶ。 How to 残しておいたトップの髪で結び目を隠す How to 1の毛束の分け目からのぞく地肌や、ゴムの結び目を隠すようにトップの髪をかぶせる。この状態で、右側の顔まわりの髪を耳かけした状態に整える。 How to 結んだ毛束を軸にしてバレッタを固定する How to 1の毛束とHow to 2でかぶせた髪を一緒に挟み込む形で、バレッタをON。ヘアオイルを毛先に軽くもみ込み、まとまりのいい美髪に仕上げて、ヘアアレの上品さをアップ！

完成♡ 清楚感マシマシなストレートヘアにビッグサイズのバレッタがお似あいな今っぽヘアの完成♡ おしゃれ度がグッと上がること間違いナシ！ ブラウス 19,800円／HONEY MI HONEY パンツ 26,000円／シモーネ ワイルド（ファーストハンド）イヤーカフ 26,400円／ete フラットシューズ 11,990円／RANDA 撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗