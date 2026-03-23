日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00〜)が、きょう23日に放送される。(左から)村上信五、ダルマ療養中のため、今週もマツコ・デラックスは休演。先週からマツコの席に置かれた巨大ダルマに、村上信五は「よう見たら…似てきたよな?」「14年やってきてやっとダルマの有効活用できたやん!」と笑いを誘う。「街行く人に卒業したものを聞いてみた件」では、TikTokやサウナ、モヒカンなど、さまざまな“卒業