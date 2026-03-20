男子２００Ｍバタフライ決勝で２位の本多＝東京アクアティクスセンター（花輪久写す）競泳の日本選手権第２日は２０日、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）などの代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われた。県勢は同２００メートルバタフライで、東京五輪銀メダリストで日大藤沢高出身の本多灯（イトマン東進）が１分５４秒７８で２位に入り、復調の兆しを見せた。勝負の世界に戻ってきた青年の表情は晴れ