駅前にポッカリ「巨大な穴」品川駅とその周辺は、いくつもの事業が同時進行しています。2026年1月、品川駅とその周辺を空撮しました。【ポッカリ】品川駅前にできた「巨大な穴」を空から見る（空中写真）主だった事業は、JR東日本が品川駅の改良工事、旧田町車両センター跡地を高輪ゲートウェイシティへと再開発。JR東海は東海道新幹線直下にリニア中央新幹線品川駅の建設。京浜急行（京急）は泉岳寺〜品川〜北品川〜新馬場間