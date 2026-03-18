LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、美しい高音ボイスが魅力のボーカル・AERON。YouTubeの大食い企画の裏話から得意なジャンル、メンバーの大食い事情まで、AERONならではの“食事情”をたっぷり語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。AERONが選んだテ