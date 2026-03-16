エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【完全にハマりました】無印良品の良さに目覚めたので買い放題しまくってご飯もモリモリ食べる』の動画を投稿。無印良品の購入品を公開し、中には美容系のアイテムを紹介する場面もありました。【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■リップケア動画内に登場したのはこちら。無印良品/リップエッセンス 税込890円（公式サイトより