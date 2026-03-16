​​エミリン「すっごい潤う」高保湿が叶う“千円以下”【無印良品】リップエッセンスに感激

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【完全にハマりました】無印良品の良さに目覚めたので買い放題しまくってご飯もモリモリ食べる』の動画を投稿。無印良品の購入品を公開し、中には美容系のアイテムを紹介する場面もありました。

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■リップケア

動画内に登場したのはこちら。

無印良品/リップエッセンス 税込890円（公式サイトより）

(ⅽ)E-TALENTBANK

こっくりとした塗り心地のリップエッセンス。唇を保湿し乾燥を防ぎ、うるおいとツヤを与えてくれます。

大松さんはこちらを「これもう大好き」とコメントしながら紹介。使い始めたきっかけについても、友人に教えてもらってから使用し続けているアイテムだとも明かしてくれました。

その使用感についても「この無印のリップエッセンスやばい」「全然高くないのに高いリップエッセンスよりも、下手したら良いんじゃないかなって思うくらい」と高級ラインにも負けていないほどだと語るほどお気に入りの様子！

続けて「すっごい潤うし、本当にペッタペタのベッタベタになるんだけど」「一晩寝て朝起きても、あれ？まだ唇に少し潤いが残ってるわって」とも語り、高い保湿力を評価していました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。