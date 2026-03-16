現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、リバプールはトッテナムと本拠地アンフィールドで対戦した。この一戦でスーパーショットを決めたのが、リバプールのドミニク・ソボスライだ。 ０−０で迎えた18分、ペナルティエリアのやや左外側で得たFKのキッカーを務めると、スピードとコントロールともに完璧な一撃を放つ。威力も抜群。相手GKが懸命に伸ばした手を弾いたボールは、ゴール左に吸い込まれた。試合