全日本プロレス１５日の後楽園大会で青柳優馬（３０）が謹慎から復帰。対戦相手を務めた鈴木秀樹（４６）からは厳しいエールが送られた。優馬は昨年１１月、静岡・沼津市内で免許が失効している状態で交通事故を起こし、団体から３か月謹慎等の処分を受けた。復帰戦となったこの日は終始クラシカルな攻防を展開し、引き分けた。試合後には「また皆さんからの信頼を得られるようなプロとしての生活を送っていきたい」と再出発を