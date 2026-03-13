高い目標を掲げてダイエットに取り組むのは難しいと感じていても、「これ以上太りたくない」のが現実。そこで今回は、呼吸＆姿勢を見直すだけでOKの【肥満予防＆体型キープにつながる】簡単習慣を紹介します。“腹式呼吸”で意識的に深い呼吸を行う知らず知らずの内に呼吸が浅くなっている方は少なくありません。そんな呼吸の浅い状態は体を緊張させることになってしまい、体や脳に酸素がきちんと送り込まれていないため、代謝低下