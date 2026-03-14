憶測が飛び交っていたリウのタトゥーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した20歳のアリサ・リウ（米国）が、話題のタトゥーについて真相を明かすと、米ファンから反響を集めていた。世界的ファッション誌の若者向けメディア「ティーン・ヴォーグ」の公式YouTubeチャンネルが日本時間13日、リウへのインタビュー動画を公開。タトゥーは親友とお揃いで18歳の時に入れたそうで、友人がデ