倉敷消防署提供 岡山県の倉敷消防署は13日、火事現場で人命救助につながる行動をしたとして、倉敷市の中学1年生・定兼史音さんを表彰しました。 倉敷消防署によりますと、2026年2月3日、倉敷市川西町の住宅兼寺院で火事がありました。 定兼さんは通学中、何かが燃えているような臭いに気付き、排気ダクトの周囲から火と煙が出ているのを発見しました。そして携帯電話で119番通報し、屋内にいた人に火事を知らせて避難