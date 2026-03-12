イタリア・マラネロに、新たな医療拠点が誕生した。フェラーリは2026年3月3日、従業員と地域住民に予防医療と先進的な検査サービスを提供する診断センターを開設したことを発表した。施設はフェラーリの長年の医療パートナーであるメド・エックスが運営し、医療分野のイノベーションで知られるフィリップスの機器を中心に、最先端の医療技術を導入している。【画像】フェラーリが従業員と地域住民のための診断センターを開設（写真