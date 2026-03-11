中東のペルシャ湾で日本の商船三井のコンテナ船の船体が損傷しました。イギリスフィナンシャル・タイムズは日本の商船三井が所有するコンテナ船が11日未明に中東のペルシャ湾で攻撃を受け、船体の一部が損傷したと伝えました。日本船主協会によりますと、乗組員にケガはなく、航行に影響はないということです。アメリカイスラエルによるイラン攻撃が先月28日に始まって以降、この地域で攻撃を受けた船舶は14隻に上っているとい