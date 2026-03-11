【figma ギガンティックダーク】 12月 発売予定 価格：21,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma ギガンティックダーク」を12月に発売する。価格は21,800円。 本商品は漫画「強殖装甲ガイバー」に登場するガイバーIIIの新たな力「ギガンティックダーク」をfigma化したもの。生態的な巨人殖装の独特のデザインが再現