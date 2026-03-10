ちびまる子ちゃん×チチカカ40周年コラボ♡カラフルで遊び心いっぱいの限定アイテム

カラフルで遊び心あふれるデザインが人気のブランド「チチカカ」から、国民的作品『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念した特別なコラボレーションが登場。2026年3月20日(金・祝)より店頭発売されます。今回のコレクションでは、40周年を記念して公開された秘蔵イラストを使用し、チチカカらしいエスニックテイストと融合したオリジナルデザインを展開。見ているだけで楽しくなる、カラフルでハッピーな限定アイテムがラインアップします♡

40周年記念の特別デザイン



今回のコラボレーションでは、『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して公開された秘蔵イラストを使用。

チチカカならではのエスニックな要素と組み合わせることで、ここでしか手に入らない特別なデザインが完成しました。

展開されるデザインは2種類。

エスニックなパターンの中にまるちゃんが隠れている「象と踊るまるちゃんパッチワークバンダナ柄」と、レトロでポップな色使いが楽しい「魔法のランプまるちゃんレトロポップ柄」です。

どちらも遊び心たっぷりで、見ているだけで気分が明るくなるようなデザインに仕上がっています。

OPTのスポーツブラ新提案♡揺れない・苦しくない快適スポーツバインダー

チチカカらしいカラフルな世界観



コラボアイテムは、日常使いしやすいデザインでありながら、40周年ならではの特別感を楽しめるラインアップ。

チチカカの特徴であるカラフルでエスニックなテイストと、『ちびまる子ちゃん』の親しみやすいキャラクターが融合し、ファッションや雑貨としても楽しめるアイテムになっています。

一見エスニック模様のように見えながら、よく見るとまるちゃんが隠れているデザインなど、細部まで遊び心が詰まっているのもポイント。

普段のコーディネートやお出かけのアクセントとしても活躍してくれそうです♪

特設ページ・販売情報



今回のコラボレーションはチチカカ限定の特別企画。オンラインショップでは店頭発売に先がけて販売がスタートします。

※チチカカ公式オンラインショップ・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店では

2026年3月19日(木)12:00～ 販売開始予定

ここでしか出会えない特別コラボ



長く愛され続ける『ちびまる子ちゃん』と、チチカカのカラフルな世界観が出会った今回のコラボレーション。

エスニックな雰囲気の中にまるちゃんが隠れているユニークなデザインや、レトロポップでハッピーなカラーリングは、見ているだけでも楽しい気分にしてくれます♡

40周年ならではの特別なアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ここでしか手に入らない限定コレクションをお見逃しなく♪