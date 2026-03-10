全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海のイタリア料理店『伊太利an』です。昭和世代がグッとくる懐かしい味わいカジュアルにディナーを愉しむなら地元客で賑わう『伊太利an』がいい。看板メニューがピザ。注文から生地を伸ばし、具材もチーズもたっぷり。どこか懐かしい味わいで、昭和世代はこういうのにぐっと来るんだよなあ。盛りだくさんミックスピザ1100円『伊太利