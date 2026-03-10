全国のベーカリー「ハートブレッドアンティーク」から、韓国で話題の新食感パン「クロッチ」が登場します。クロワッサンのサクサク感と、お餅のもちもち食感を組み合わせたハイブリッドスイーツパンは、ひと口食べると思わず驚く“サクッもちっ”な食感が魅力。チョコときなこの2つのフレーバーで展開され、朝食やおやつにもぴったりの味わいです。いま注目のトレンドパンを、ぜひチェ