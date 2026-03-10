ハートブレッドアンティーク新作「クロッチ」登場♡韓国発“クロワッサン×餅”の新食感パン

全国のベーカリー「ハートブレッドアンティーク」から、韓国で話題の新食感パン「クロッチ」が登場します。クロワッサンのサクサク感と、お餅のもちもち食感を組み合わせたハイブリッドスイーツパンは、ひと口食べると思わず驚く“サクッもちっ”な食感が魅力。チョコときなこの2つのフレーバーで展開され、朝食やおやつにもぴったりの味わいです。いま注目のトレンドパンを、ぜひチェックしてみてください♡

韓国で話題の新食感パンが登場



「ハートブレッドアンティーク」から2026年4月1日（水）より登場する『クロッチ』は、クロワッサンと餅を掛け合わせたハイブリッドパン。

韓国で人気を集めている最新トレンドのパンを、日本でも楽しめるよう開発されました。

最大の魅力は、クロワッサンの香ばしいサクサク食感と、餅ののびるようなもちもち食感を同時に味わえること。ひと口食べると、思わずリアクションしたくなるようなユニークな食感が広がります。

朝食やティータイムのおやつとしても楽しめる、話題性抜群のパンです。

春だけの限定和菓子♡船橋屋「さくらの六穀おはぎ」で季節を感じるお彼岸のひととき

“サクッもちっ”を楽しむ2種フレーバー



今回登場する『クロッチ』は、甘さが楽しめる「チョコ」と和風テイストの「きなこ」の2種類を展開します。

クロッチ チョコ



価格：340円（税込）

クロワッサンのサクサク食感と餅のもちもち食感を組み合わせた『クロッチ』に、とろけるチョコの甘みをプラスしたフレーバー。

中にはチョコチップを包み込み、ひと口食べるごとにじゅわっと広がる甘さを楽しめます。

クロワッサン生地には、看板商品『マジカルチョコリング』のデニッシュ生地を使用し、より香ばしいサクサク食感に仕上げられています。

クロッチ きなこ



価格：340円（税込）

餅と相性の良い香ばしいきなこを合わせた和テイストのフレーバー。ふんわり広がるきなこの香りと素朴な甘みが特徴で、どこか懐かしさを感じる味わいです。

トースターで軽く温めると、“サクッもちっ”の食感がより際立ちます。

販売期間：2026年4月1日（水）～5月13日（水）

販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」、「ベンケイ」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

オンライン限定セットも登場



クロッチ チョコ 2個【送料別】



価格：660円（税込）

クロワッサンのサクサク食感と餅のもちもち食感、とろけるチョコの甘みを楽しめる『クロッチ チョコ』を2個詰め合わせたセット。オンライン限定で購入できます。

クロッチ きなこ 2個【送料別】



価格：660円（税込）

香ばしいきなこの風味と餅のもちもち食感を楽しめる『クロッチ きなこ』の2個セット。店舗がお近くにない方でも自宅で新食感パンを楽しめます。

販売期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

発送方法：冷凍便

*なくなり次第終了となります。

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。オンラインストアでは価格が異なります。

オンラインストア商品は他の商品と同梱可能となります。送料は別料金となります。

今話題の新食感パンを味わって



クロワッサンのサクサク感と餅のもちもち感を同時に楽しめる『クロッチ』は、思わず誰かに教えたくなるような新感覚のパン。

チョコの甘さを楽しむフレーバーと、香ばしいきなこ味の2種類が揃い、気分やシーンに合わせて選べます。

韓国で話題のトレンドパンを日本で味わえるこの機会に、ぜひ一度試してみてください。驚きの“サクッもちっ”食感に、きっと夢中になるはずです♡