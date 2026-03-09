韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年3月8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手（アストロズ、27）を「戦犯」扱いした。 「どうして英雄から逆賊に転落したのか」 1次ラウンド・プールCの韓国は、初戦のチェコ戦を11−4で大勝し、好スタートを切った。 第2戦は日本と対戦。前回大会王者に健闘したものの、大谷翔平選手（ドジャース、31）、鈴木誠也外野手