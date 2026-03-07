アメリカのトランプ大統領は6日、イランへの軍事作戦についてSNSに投稿。イランとの合意は、「無条件降伏以外はあり得ない」との考えを明らかにしました。増田理紗記者（NNNワシントン）の中継です。トランプ大統領は、停戦に向けた交渉は考えていないと表明した形ですが、イランが現状、降伏の様子なく報復攻撃を続ける中、戦闘の長期化が懸念されます。トランプ大統領は6日、自身のSNSに「イランとの合意は無条件降伏以外はあり