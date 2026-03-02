3点ビハインドの5回に九里から飛距離126.5メートルの一発野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手が2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」で京セラドームの5階席に飛び込む特大弾を放った。吉田は「5番・左翼」で先発出場。第1打席は三飛に倒れたが、0-3で迎えた5回だった。カウント1-1から九里が投じた内角のカットボールを強振。打った瞬間に確信する一発を