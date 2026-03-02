2月21日放送のテレビ番組『痛快！明石家電視台 35周年スペシャル』（MBSテレビ）に深田恭子（43）が出演した。 番組内の観客からの質問に答える企画で、「人生で一番つらかったことは？」と聞かれ、中学2年生の時にホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、芸能界入りした深田は「学業との両立」と回答。

続けて、「学校に行くのが久しぶり過ぎて、自分の教室が分からなくなって。友達に電話して『私って、何年何組だっけ？』って…」と、多忙だった学生時代のエピソードを明かしていた。 「芸能界の第一線を走り続けてきた深田さんですが、’21年5月に適応障害と診断され、治療に専念するために活動を休止しました。

約3カ月後には復帰しましたが、以前と比べて仕事を減らしている印象です。休養前は年に1本のペースで連ドラ主演を務めていましたからね……。

活動再開の際に深田さんは自身のInstagramで、《はじめは小さな一歩かもしれませんが、一歩、一歩、皆様への感謝を忘れずに、私が頂きましたように誰かを勇気づけたり、明るい気持ちになって頂ける、そんな姿でお仕事ができたらと思っています》と綴っていました。ですから自分のペースを守って、仕事しているのでしょう。

復帰後に撮影された主演作品は、’23年7月クールに放送された福原遥さん（27）とのW主演ドラマ『18/40〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBS系）だけです。`24年の映画『はたらく細胞』は、メインキャストではなく、’25年7月クールのドラマ『初恋DOGs』（TBS系）では、メインキャストであるものの出演シーンは1話につき2シーンほどでした」（スポーツ紙記者） そんな深田が今春に“出演を熱望”した作品があるようで……。芸能関係者が明かす。

「ある映画に深田さんがメインキャストで出演することが決まったそうです。過去に出演した作品の続編だとか。3月下旬から撮影に入り、来冬にも公開されるといいます。

ロケが多い作品なので、制作側は受けてくれるか心配しながらオファーしたそうですが、深田さんは快諾し、演者やスタッフとの再会をとても喜んでいると聞きました」 同作には、あの“女王様女優”も出演するようだ。

「沢尻エリカさん（39）も出演するそうです。’19年11月に麻薬取締法違反の容疑で逮捕され、懲役1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されたことから、事実上の芸能活動休止となっていました。 ’24年2月に主演舞台『欲望という名の電車』で約4年ぶりに芸能活動を再開。2月27日には出演映画『拡散』も公開されました。すでに撮影を終えている映画もあり、その仕事ぶりは以前の勢いを取り戻しつつあります。ちなみに深田さんと共演する映画では、彼女と対峙する役だそうです」（前出・芸能関係者）

年齢も近い沢尻の存在は、深田にとって刺激となることだろう――。