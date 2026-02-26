ブンデスリーガ 25/26の第24節 ボルシアＭＧとウニオン・ベルリンの試合が、2月28日23:30にボルシア・パルクにて行われた。 ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ワエル・モヒヤ（MF）、フランク・オノラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはオリバー・バーク（FW）、鄭 優営（MF）、アンドラス・シェーファー（MF）らが先発に名を