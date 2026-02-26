NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月27日放送の第105話では、ヘブン（トミー・バストウ）がロバート（ジョー・トレメイン）から妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。 参考：芋生悠をなぜ“呪われている”キャラに抜擢？『ばけばけ』制作統括が絶賛する“愛され力” イセ（芋生悠）が自身が“呪われている”話をした第104話。 第105話では、リテラリーアシスタントとしてヘブンの執筆活動を手