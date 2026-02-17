タカノフルーツパーラーが、3月1日から3月31日まで「タカノフルーツティアラ苺と柑橘～春、果実、香る～」を開催。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめる、春限定の贅沢プランです。和の趣を感じる華やかなティータイムに注目です♡ 和素材香る三段ティーセット 価格：1人5,500円（税込）／6歳～12歳3,300円（税込）