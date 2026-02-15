ノッティンガム・フォレストは15日、ヴィトール・ペレイラ氏を新監督として招へいしたことを発表。契約期間は2027年6月30日までとなることが明かされている。26試合が消化したプレミアリーグでここまで勝ち点「27」のノッティンガム・フォレストは17位に低迷。降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差はわずかに「3」と苦境に立たされており、シーズン後半戦の巻き返しが期待されるなか、ポルトガル人指揮官の就任が発表された。