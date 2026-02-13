昨年9月、コーヒー事業で起業したフリーアナウンサーの竹内由恵さん。自己資金1000万円を投じた挑戦は、期待が膨らむ反面、受注や発送業務をみずからこなす個人事業主としての多忙な日々でもありました。2児の母として育児に追われながら、ときには朝2時から作業に勤しむことも。「アラフォーでもう一度、新人になる」と決意し、新たなステージへ飛び込んだ彼女の今を伺いました。 【写真】