総選挙に大勝して一強となった高市早苗内閣に、落とし穴はないのか。2026年2月12日放送の「深層NEWS」（BS日テレ）で政治の専門家たちが分析した。表向き解散した他の派閥も復活するだろうと予想政策研究大学院大学・竹中治堅教授は安倍一強よりさらに強い政権になったとみる。「今回、（選挙に）勝ったということで、（政権の）相当性を得ましたし、高市さんの人気が高いので、さらに派閥もなくなっちゃつた。安倍さんのときより