宮島のロープウエーのリニューアルがすすんでいます。12日、新しいゴンドラに入れ替える作業がおこなわれました。リニューアルするのは宮島ロープウエーの榧谷駅から獅子岩駅の区間を運行する2台のゴンドラです。12日は、ヘリコプターを使い新しいゴンドラに入れ替える作業が行われました。老朽化に伴う、18年ぶりの入れ替えです。観光客の増加に伴う混雑を緩和するため、新しいゴンド