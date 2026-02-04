1年以上にわたり逃亡を続けていた違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長が、身柄を確保された。偽名でホテルを転々とし、外見も変えて潜伏していた小畑寛昭容疑者（40）は、公開捜査から5日後、奄美大島で逮捕された。【映像】捜査情報を漏らした元警部（実際の映像）ナチュラルをめぐっては、警察に不祥事があった。2025年11月に警視庁の暴力団対策課の元警部補がナチュラルのメンバーに捜査情報を漏洩した罪で逮捕・起訴