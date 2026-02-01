YouTuberのヒカルさんが2026年1月31日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、親交の深いYouTuberのラファエルさんがXで炎上したことに言及した。「一般人からＸを取り上げて欲しい」と発信し物議ラファエルさんは1月26日、Xに「一般人からＸを取り上げて欲しい、言いたい事はお前らのコミュニティとか家庭内で話し合っててくれ、一般人が我々タレント様に意見するな マジで」と投稿し、批判を浴びていた。「炎上中の超有名人が