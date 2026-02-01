YouTuberのヒカルさんが2026年1月31日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、親交の深いYouTuberのラファエルさんがXで炎上したことに言及した。

「一般人からＸを取り上げて欲しい」と発信し物議

ラファエルさんは1月26日、Xに「一般人からＸを取り上げて欲しい、言いたい事はお前らのコミュニティとか家庭内で話し合っててくれ、一般人が我々タレント様に意見するな マジで」と投稿し、批判を浴びていた。

「炎上中の超有名人がバカな勘違いしてる件について」と題した動画でヒカルさんは、ラファエルさんの発言について「勘違いしてんな、こいつ」「ちょっとその考えには全く賛同できない」と批判。続けて「一般の人がいないとSNSって面白くないですからね」とも。

SNSがもともと商用利用されておらず、一般人が楽しんで使っていたところに後から著名人が参入して稼げるようになったという歴史に触れた上で、「こっちが後から入って来て稼がせてもらっているのに、その言い草はないんじゃないか」と苦言を呈した。

「こんなオワコンになってしまったのか」

さらに、「タレントだけが一方的に発信する場なんてアホほどつまらないと思うんですよね」と述べ、「それって昔のテレビ・新聞・ラジオからしか情報を取れないみたいな。一方的にしか受け取れない状態と一緒じゃないですか」と主張した。

なお、X上ではラファエルさんの問題となったポストよりも、当該ポストのスクリーンショットとともに、この件がそこまで炎上していないことに触れ、「オワコンて本当にあるんだな」などとつづった一般ユーザーによる投稿のほうがバズったとの見方もあった。

そのことを踏まえ、「今人気がない理由がここに詰まってるなっていう感じがしましたけどね」とヒカルさん。「悔しさというか、悲しさもあるな。一緒に全線を走ってきた戦友としてな。こんなオワコンになってしまったのか」と言いつつ、ラファエルさんの才能を認め「もうちょっと大衆向けに発信して影響力を付けたらいいのになと思うけどな」と歯がゆさを語った。そして「一生俺との差は開いていくばかりですね」としながらも、最後は「でも、これからも仲良くしましょうよ」と呼びかけていた。