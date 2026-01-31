資生堂 520億赤字でリストラ・希望退職者も募集…「大赤字の主因」を作った“プロ経営者”時代〉から続く日本を代表する化粧品メーカー、資生堂が苦境に喘いでいる。25年12月期の業績予想は、過去最大の520億円の赤字に転落する見通しだ。そんな中、社長、会長兼CEO（経営最高責任者）を歴任し、シニアアドバイザーに就いていた“プロ経営者”の魚谷雅彦氏（71）が、2025年12月末をもって退任したことが明かされた。【